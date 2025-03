Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Falsche Stromableser unterwegs

Ingelheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 20. März, gaben zwei Männer vor, in Wohnungen in der Theodor-Fliedner-Straße Straße und in der Binger Straße in Ingelheim den Strom ablesen zu wollen. Sie baten die Bewohner, hereinkommen zu dürfen. Als einer der Bewohner die Polizei informierte verließen die Männer zügig die Anschrift in unbekannte Richtung. Die beiden Männer trugen einen Dienstausweis der Firma "Stromdirekt" an einem grünen Band um den Hals. Ein Termin zur Stromablesung gab es im Vorfeld nicht. Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern und Zählerablesern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens!

