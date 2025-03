Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht nach Kollision in Gau-Algesheim

Gau-Algesheim (ots)

Am Samstag, den 15.03.2025 gegen 08:40 Uhr ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge eine Verkehrsunfallflucht in Gau-Algesheim in der Ockenheimer Straße. Ein PKW Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Gartenfeldstraße in Fahrtrichtung Ockenheimer Straße um nach links auf die Ockenheimer Straße in Fahrtrichtung Ingelheim abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des bevorrechtigen Verkehrs und kollidierte mit dem PKW der Geschädigten, welche die Ockenheimer Straße in Richtung Ingelheim befuhr. Es entstand Sachschaden am PKW der Geschädigten, verletzt wurde niemand. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Ingelheim. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132-65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

