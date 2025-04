Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pritschenfahrzeug gestohlen und ohne Führerschein Unfälle verursacht

Ulm (ots)

Am Donnerstag, gegen 17.20 h, parkte ein Montagearbeiter sein Pritschenfahrzeug in der Heidenheimer Straße in Ulm unverschlossen ab und lies auch den Schlüssel stecken. Er wollte dort Montagearbeiten durchführen. Plötzlich stieg in einem unbemerkten Moment eine 48-jährige Frau unbefugt in den Pkw ein und fuhr damit einfach so in Richtung Stadtmitte davon. In der Innenstadt verursachte sie insgesamt zwei Verkehrsunfälle. Sie streifte einen geparkten Pkw, fuhr gegen einen feststehenden Poller und verursachte so etwa 12.000 EUR Sachschaden. Jedes Mal entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Sofortfahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später von Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte in der Nähe des Bahnhofes festgestellt und die Fahrerin anschließend vorläufig festgenommen werden. Hierbei wurde bekannt, dass diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offensichtlich unter Medikamenteneinfluss stand. Am dem Pritschenfahrzeug entstand etwa 1000 EUR Sachschaden. Die Frau musste Blut abgeben und sieht nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (Deeg) 0747433, Tel. 0731/188-1111, E-Mail:

ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell