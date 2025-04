Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: UL) Ulm - Frohe Ostern ! Verdächtiger Blumenstrauß löst Polizeieinsatz aus..

Ulm (ots)

Am Donnerstag, gegen 14.50 h, informierte der Sicherheitsdienst des Landratsamts die Polizei, dass dort von zwei Jugendlichen ein verdächtiger Blumenstrauß mit einer Karte abgegeben wurde. Die Jugendlichen wurden wohl durch Barzahlung von einem "fremden Mann" damit beauftragt, diesen Blumenstrauß beim Amt abzugeben. Da den Mitarbeitern sowie der Adressatin des Straußes dies suspekt vorkam, trauten diese sich nicht, den Briefumschlag zu öffnen und zogen die Polizei hinzu. Vor Ort wurde durch eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte der Briefumschlag geöffnet. Der Brief deutete auf einen heimlichen Verehrer hin, der Komplimente an eine Mitarbeiterin dort machte und frohe Ostern wünschte. Sichtlich peinlich berührt war der heimliche Verehrer, der danach noch im Nahbereich angetroffen wurde und erschrak, dass man mit einem Blumenstrauß einen Polizeieinsatz auslösen konnte.

