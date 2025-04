Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Mann nach Bahnunfall gestorben

Am Donnerstag wurde ein 24-Jähriger am Bahnhof Blaustein von einer Bahn erfasst.

Ulm (ots)

Um 13.26 Uhr kam es zu einem tragischen Unfall am Bahnhof in Blaustein. Laut Zeugen überquerte ein Fußgänger den Bahnübergang, obwohl dieser durch eine Schranke geschlossen war. Dabei wurde der 24-Jährige von einem Zug erfasst. Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Dort erlag er noch am Nachmittag seinen Verletzungen. Die Polizei Ulm sowie Kräfte der Bundespolizei waren im Einsatz und nahmen die Ermittlungen zum Unfall auf.

