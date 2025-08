Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Hotel - Bargeld und Tasche entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Sonntag, den 6. Juli 2025, in der Zeit zwischen 21:53 Uhr und 21:59 Uhr kam es in einem Hotel in der Rheinstraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Anschließend begaben sie sich zielgerichtet in das Obergeschoss zu einem Hotelzimmer. Auch diese Tür wurde mittels Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet.

Aus dem Zimmer entwendeten die Täter unter anderem Bargeld in dreistelliger Höhe sowie eine Tasche.

Nach Angaben des Geschädigten ist es eher unwahrscheinlich, dass die entwendete Tasche im Bereich Wilhelmshaven in Umlauf gebracht wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, zu den Tätern oder der Tasche geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

