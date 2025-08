Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für die Polizei Jever für die Zeit 01.08. - 03.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 01.08.2025 um 20:30 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit einem schwarzen Opel Mokka mit FRI-Kennung die Mühlenstraße in der Ortschaft Sillenstede in Rtg. Wangerland. Aufgrund sehr auffälliger Fahrweise wurde sie der Jeveraner Polizei gemeldet, die die 40jährige Schortenserin in Hooksiel einer Kontrolle unterziehen und dabei eine deutliche Alkoholisierung feststellen konnten - ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,51 Promille. In der Folge wurden ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei ruft nun mögliche Geschädigte oder Zeugen auf: wenn Sie in dem örtlichen und zeitlichen Zusammenhang dem fraglichen PKW ausweichen mussten bzw. ein Zusammenstoß nur knapp verhindert werden konnte oder sie einen solchen Vorgang beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter 04461/7449-0 bei der Polizei Jever.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Im Zuge einer Sachverhaltsaufnahme nach einem Körperverletzungsdelikt befanden sich Jeveraner Polizeibeamte am 02.08.2025 gegen 02:35 Uhr in der Kirchstraße in Schortens. Dabei verweigert ein 26jähriger Bockhorner die Angaben von Personalien und soll zur Feststellung dieser durchsucht werden. Zur Verhinderung der Durchsuchung schlägt der Beschuldigte nach den Polizisten und wird folglich zu Boden gebracht. Nach Beruhigung der Situation und letztlicher Feststellung der Personalien wird der Beschuldigte vor Ort entlassen. Die eingesetzten Polizeibeamten sind weiterhin dienstfähig.

Einbrüche in PKW

Im Zeitraum vom 01.08.2025 19:30 Uhr bis 02.08.2025 11:00 Uhr kam es in der Stettiner Straße in Sande zu mehreren Einbrüchen in dort am Straßenrand abgestellten PKW. Dabei wurden die Fensterschreiben beschädigt, Gegenstände aus dem Inneren und in einem Fall die Motorhaube entwendet. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 03.08.2025 gegen 01:20 Uhr kontrollieren Jeveraner Polizeibeamte in der Oldenburger Straße in Schortens einen 27jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei wurde festgestellt, dass der Schortenser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 01.08.2025 gegen 18:45 Uhr kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte in der Sillensteder Straße in Schortens einen 15jährigen auf einem E-Scooter. Trotz Versicherungspflicht konnte der Fahrzeugführer keine Versicherung nachweisen, sodass ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurden. In dem Kontext gleichgelagerter Delikte weist die Polizei erneut auf die unumgängliche Pflicht zur Versicherung von Kraftfahrzeugen hin, zu denen entgegen der geläufigen Meinung auch Elektrokleinstfahrzeuge und somit E-Scooter gehören. Sollte eine solche Versicherung im Schadensfall nicht existieren, haftet der Verursacher unter Umständen mit seinem Privatvermögen.

