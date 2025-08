Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 01.08.-03.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Pkw in der Schopenhauerstraße. Dabei wurde die Seitenfallscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und das festinstallierte Autoradio samt Navigationsgerät entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Tel.: 04421/942-0 in Verbindung setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Börsenstraße. Ein 32-jähriger Wilhelmshavener schlug kurz zuvor gegen den rechten Außenspiegel eines geparkten Pkw. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Der Beschuldigte konnte daraufhin im Nahbereich festgestellt werden.

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin Am Samstagmittag kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Virchowstraße. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer stand zunächst an der Kreuzung Peter-/Virchowstraße auf der Fahrbahn für Linksabbieger an der für ihn rot zeigenden Lichtzeichenanlage. Ursprünglich wollte der Pkw-Fahrer jedoch kurz vorher in die Montsstraße abbiegen. Hierfür setzte er dann seinen Pkw zurück und übersah dabei eine 87-jährige Fußgängerin, die zu dieser Zeit hinter dem Pkw die Fahrbahn querte. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Sie verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer in der Putziger Straße laut Zeugenaussagen gegen mehrere, geparkte Pkw und entfernte sich vom Verkehrsunfallort. Der Fahrer wurde wenig später in der Tiarksstraße mit seinem Pkw angetroffen. Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

