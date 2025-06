Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag kam es in Burgrieden zum Frontalzusammenstoß eines Pkw mit einem Laster. Rund 70.000 Euro Schaden ist dabei entstanden.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war eine 69-Jährige in der Achstetter Straße unterwegs. Sie fuhr zuvor mit ihrem BMW in der Bergstraße und war auf dem Weg in Richtung Achstetten. In der Achstetter Straße, kurz nach Ortsbeginn, kam ihr ein Lkw mit Anhänger entgegen. Der 57-jährige Fahrer des Mercedes prallte frontal mit dem entgegenkommenden BMW der 69-Jährigen zusammen. Wie die Polizei weiter berichtet, geriet die Seniorin aufgrund bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der 57-Jährige versuchte noch mit seinem Gespann nach rechts auf den Grünstreifen und Gehweg auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte er allerdings nicht mehr verhindern. Die 69-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs eingeleitet. Die Unfallermittler schätzen den Schaden am BMW auf ca. 20.0000 Euro, den am Mercedes-Lkw auf rund 50.000 Euro. Der Anhänger des Zugfahrzeuges blieb unbeschädigt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Achstetter Straße (L259) gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Pkw war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch der Lkw konnte die Fahrt aus eigener Kraft nicht mehr fortsetzen und wurde abgeschleppt. Kurz vor 21 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

++++1091692(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell