POL-RE: Dorsten: 14-Jähriger soll Böller auf Haus geworfen haben

Nach dem Brand am Ostgraben am frühen Mittwochabend hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 14-Jährige soll gegen 17.50 Uhr einen Böller gegen eine Hauswand bzw. in ein auf Kipp gestelltes Fenster geworfen haben, wodurch dann Feuer ausbrach. Der Jugendliche rannte anschließend weg. Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte der 14-Jährige schnell ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Gebäudeschaden entstanden, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen "Sachbeschädigung durch Feuer", nicht wegen Brandstiftung.

