Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß zwischen Auto und 15-jähriger Fußgängerin

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen fuhr ein 35-jähriger Gladbecker gegen 07.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bottroper Straße in Richtung Innenstadt. An einer "Fußgänger-Querungshilfe" an der dortigen Schule wollte eine 15-jährige Schülerin aus Gladbeck über die Bottroper Straße gehen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto, bei dem die 15-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

