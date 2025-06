Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Nicht einigen konnten sich die Unfallbeteiligten am Donnerstag in Riedlingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 5.45 Uhr in der Straße "Tuchplatz". Eine 71-Jährige fuhr mit ihrem Citroen auf der Brücke in Richtung der Straße "Wasserstapfe". Dabei kam ihr eine 60-Jährige mit ihrem Mercedes entgegen. Die fuhr im Kurvenbereich am Ende der Brücke. Wie die Polizei berichtete, fuhren beide an der Engstelle wohl nicht möglichst weit rechts und die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen schätzt den Schaden an dem Citroen auf rund 3.000 Euro, den am Mercedes auf 5.000 Euro. Die Autos blieben fahrbereit. Auf beide Fahrerinnen kommen nun Anzeigen zu.

++++1083956(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell