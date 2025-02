Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer von SUV gestreift - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16.02.2025) ereignete sich auf der Neuen Jülicher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der unbekannte Fahrer eines dunklen SUVs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Nach Angaben des 39-jährigen Radfahrers aus Merzenich wartete er zwischen 4:55 Uhr und 5:00 Uhr an der Kreuzung Neue Jülicher Straße / Veldener Straße in Fahrtrichtung Birkesdorf auf die grüne Ampel. Dabei fiel ihm ein Fahrzeug auf, das mit hoher Geschwindigkeit auf der Neuen Jülicher Straße unterwegs war. Um sich in Sicherheit zu bringen, lenkte er sein Fahrrad näher an den Fahrbahnrand und stand mit dem rechten Bein bereits auf dem Gehweg. Als der dunkle Pkw an ihm vorbeifuhr, streife er ihn dennoch. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Durch den Zusammenstoß wurde das Hinterrad seines Fahrrads beschädigt. Das Fahrzeug fuhr zunächst weiter, drehte sich kurz darauf und setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Malteserstraße fort.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Düren hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-5222 bei dem zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle unter der 02421 949-6425 Ihre Hinweise entgegen.

