POL-DN: Einbruch in Optikergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots) - In der Nacht zum Montag (17.02.2025) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wettbüro in der Weierstraße ein. Gegen 02:05 Uhr verschaffte er sich gewaltsam Zutritt, indem er die Schaufensterscheibe mit einem Gullydeckel einwarf. Im Inneren öffnete der Einbrecher einen Schrank sowie die Kasse, bevor er das Wettbüro unerkannt wieder verließ. Ob und in welchem Umfang Beute gemacht wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

