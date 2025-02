Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wettbüro

Düren (ots)

In der Nacht zum Montag (17.02.2025) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wettbüro in der Weierstraße ein. Gegen 02:05 Uhr verschaffte er sich gewaltsam Zutritt, indem er die Schaufensterscheibe mit einem Gullydeckel einwarf.

Im Inneren öffnete der Einbrecher einen Schrank sowie die Kasse, bevor er das Wettbüro unerkannt wieder verließ. Ob und in welchem Umfang Beute gemacht wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell