Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung an mehreren Autos, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Seit Anfang November wurden im Raum Offenburg insgesamt über 20 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen bei der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannten Täter machten sich überwiegend in der Südoststadt, aber auch in anderen Stadtteilen und in den Ortsteilen Waltersweier und Windschläg an oftmals hochwertigen Fahrzeugen zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen sollen sie hierbei oft große Bereiche der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben. In einzelnen Fällen wurden auch die Reifen zerstochen. Die jeweiligen Tatzeiten erstrecken sich mutmaßlich von Anbruch der Dunkelheit bis in den frühen Morgen. In der Heinrich-Hertz-Straße sollen die Unbekannten am vergangenen Sonntag den Lack beginnend von der Heckklappe über die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt haben, wobei ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Auch in der Hindenburgstraße kam es am vergangenen Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Offenbar wurden beide Reifen auf der Fahrerseite zerstochen sowie der Lack des Mercedes-Benz beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Insgesamt summiert sich der entstandene Schaden bereits auf mehrere Zehntausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

