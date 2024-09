BPOL-FL: NMS - Rangierunfall im Bahnhof; Lokführer leicht verletzt

Neumünster (ots) - Er drohte den Bundespolizisten "ich stech euch ab" und griff unvermittelt in seine Hosentasche. Am Abend entschied ein Richter beim AG Neumünster, dass der Mann in Untersuchungshaft zu nehmen ist. Am Sonntagmorgen gegen 09.45 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof Neumünster von einem Bahnmitarbeiter auf Bahnsteig 2 angesprochen, dass ...

