POL-FR: Rheinfelden: Mercedes Viano in der Rheinstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstag, 07.08.2025, 16.00 Uhr und Freitag, 08.08.2025, 16.30 Uhr einen geparkten braunen Mercedes Viano in der Rheinstraße, Höhe Hausnummer 24. Vermutlich wurde der Sachschaden von rund 1500 Euro beim Rangieren verursacht. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein gelbes Lieferfahrzeug handeln. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.
md/ce
