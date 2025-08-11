Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten und 12000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Die B317 in Lörrach-Haagen befuhr am Freitag, 08.08.2025 gegen 18.50 Uhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Opel von der Kreuzung Hasenloch kommend in Fahrtrichtung Steinen. An der Einmündung zur K6344 bremste eine vor ihr fahrende 80-jährige Suzuki-Fahrerin stark an einer Ampelanlage ab. Dies bemerkte die 30-Jährige zu spät und fuhr auf den Suzuki auf. Die 30-jährige Opel-Fahrerin sowie ihr ebenfalls 30-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Opel entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Suzuki 7000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Haagen mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

