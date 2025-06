POL-PPRP: Täter werden bei Zigarettenautomatenaufbruch gestört

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (10.06.2025), gegen 9:20 Uhr, verletzte sich ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Kaiserwörthdamm. Er fuhr zuvor einer 60-jährigen Autofahrerin auf, welche an einer roten Ampel wartete. An beiden Autos entstand nur leichter Sachschaden Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Anja Knäringer Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

mehr