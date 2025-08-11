PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 21:45 Uhr meldete zunächst ein 17-Jähriger, dass er einen Mann auf seinem eigenen Fahrrad fahrend angetroffen habe. Er habe diesen kurz verfolgen und stoppen können, woraufhin der Tatverdächtige das Fahrrad zurückließ und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Mann, auf welchen die Beschreibung passte, auf einem anderen Fahrrad fahrend angetroffen werden. Die Einsatzkräfte konnten ihn stoppen und der 22-jährige marokkanische Staatsbürger, der in Frankreich lebt, konnte vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte bei ihm ein Smartphone aufgefunden werden, welches als gestohlen gemeldet war. Neben den Diebstahlsdelikten wird der Tatverdächtige auch wegen der illegalen Einreise in die Bundesrepublik angezeigt.

