Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Ruhestörungen aufgrund einer Party - Party von Polizeikräften aufgelöst

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, gingen mehrere Meldungen über ruhestörende Musik aus dem Bereich die Isteiner Schwellung in Erfingen-Kirchen ein. Eine Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter und der Aufforderung die Lautstärke zu reduzieren, wurde nicht nachgekommen und Teilnehmer der Party sollen Anwohner, die sich ebenfalls über die laute Musik beschwert hatten, aggressiv bedrängt haben. Aus diesem Grund wurden zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Freiburg und der Bundespolizei zusammengezogen und die Rave- Party mit ca. 50 Anwesenden aufgelöst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell