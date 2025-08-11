PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Ruhestörungen aufgrund einer Party - Party von Polizeikräften aufgelöst

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, gingen mehrere Meldungen über ruhestörende Musik aus dem Bereich die Isteiner Schwellung in Erfingen-Kirchen ein. Eine Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter und der Aufforderung die Lautstärke zu reduzieren, wurde nicht nachgekommen und Teilnehmer der Party sollen Anwohner, die sich ebenfalls über die laute Musik beschwert hatten, aggressiv bedrängt haben. Aus diesem Grund wurden zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Freiburg und der Bundespolizei zusammengezogen und die Rave- Party mit ca. 50 Anwesenden aufgelöst.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 16:01

    POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei - Geschädigte gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 10.08.2025, gegen 17:45 Uhr flüchtete der Fahrer eines Motorrollers am Stühlinger Kirchplatz in Freiburg, nachdem er von einer Polizei-Streife kontrolliert werden sollte. Das Zweirad sollte wegen des Verdachts eines Pflichtversicherungsverstoßes einer Kontrolle unterzogen werden. Der zunächst unbekannte Rollerfahrer flüchtete ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:28

    POL-FR: Müllheim: Motorrollerfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 08.08.2025, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Werderstraße in Müllheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 16-jährigen Motorrollerfahrer, wodurch der Jugendliche leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 53-jährige Autofahrerin aus einer Tiefgarage aus und wollte auf die Werderstraße auffahren. ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:19

    POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten und 12000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Die B317 in Lörrach-Haagen befuhr am Freitag, 08.08.2025 gegen 18.50 Uhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Opel von der Kreuzung Hasenloch kommend in Fahrtrichtung Steinen. An der Einmündung zur K6344 bremste eine vor ihr fahrende 80-jährige Suzuki-Fahrerin stark an einer Ampelanlage ab. Dies bemerkte die 30-Jährige zu spät und fuhr auf den Suzuki ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren