Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Kaltenbronn, L76b - Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall

Gernsbach, Kaltenbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L76b bei Kaltenbronn wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer von Sprollhaus kommend in Richtung Kaltenbronn und soll hierbei in einer unübersichtlichen Rechtskurve ein Fahrzeug überholt haben. Während des Überholvorgangs kam ihm eine 27-jährige Motorradfahrerin entgegen. Der Versuch dem Mercedes auszuweichen misslang, sodass die Honda-Lenkerin mit dem Auto kollidierte, stürzte und schwer verletzt einige Meter weiter im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen kam. Die Motorradfahrerin wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

