POL-OG: Offenburg - Einbruch in Gaststätte

Gernsbach (ots) - Am Montagabend kam es auf der L76b zwischen Reichenbach und Kaltenbronn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 26-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Nach ersten Erkenntnissen soll der KTM-Lenker gegen 19:10 Uhr in einer Haarnadelkurbe mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und in der Folge mit dem entgegenkommenden Ford einer 44-Jährigen kollidiert sein. Dabei ...

mehr