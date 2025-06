Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Einfamilienhaus eingebrochen

Baden-Baden (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Rastatt haben nach einem am Montag festgestellten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Voglergasse die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher durch ein Dachgeschossfenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Im Anschluss soll der Eindringling sämtliche Räume durchsucht und nach derzeitigem Stand Bargeld, Schmuck- sowie hochwertige Bekleidungsstücke erbeutet haben. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes zu wenden.

/af

