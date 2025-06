Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen eingeleitet

Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Nach der tödlichen Auseinandersetzung in der Gemeinschaftsunterkunft in den frühen Sonntagmorgenstunden wurde der tatverdächtige deutsche 28-Jährige am Montagnachmittag der Ermittlungsrichtern des Amtsgerichts Offenburg vorgeführt. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg, woraufhin die einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet wurde. Die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung zwischen den beiden Bewohnern der Unterkunft dauern weiterhin an.

/rs

Ursprungsmeldung vom Sonntag, 22.06.2025, 13:52 Uhr

Offenburg - Ermittlungen eingeleitet

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 3 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lise-Meitner-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei polizeibekannten Bewohnern, die beide unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Im Verlauf des Streits wurde ein 45 Jahre alter Mann durch einen Messerstich und der andere 28-jährige Beteiligte durch einen Schlag auf den Kopf verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen und der Einlieferung in eine nahe gelegene Klinik verstarb der durch den Messerstich verletzte 45-Jährige dort in den frühen Morgenstunden. Sein Kontrahent konnte durch die Streifenbesatzungen vom Offenburger Polizeirevier vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Seine Kopfverletzungen wurden im Anschluss in der Klinik versorgt. Die Hintergründe zu den Streitereien sowie der Ablauf der gegenseitig begangenen gefährlichen Körperverletzungen sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell