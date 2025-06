Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Containerbrand

Zeugen gesucht

Ottersweier (ots)

Ein brennender Müllcontainer im Bereich eines Krankenhauses in der Hubstraße sorgte am Sonntagabend für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Kurz nach 18 Uhr soll dessen Inhalt nach ersten Erkenntnissen von einem bislang Unbekannten in Brand gesetzt worden sein. Während sich die Wehrleute um die Brandbekämpfung kümmerten, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 990970 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

/am

