Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Uneinsichtiger Störer

Gutach (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr fiel das aggressive Verhalten eines 61-jährigen alkoholisierten Mannes auf einer Veranstaltung in der Hauptstraße auf. Der Mann soll gestürzt sein und sich dabei selbst verletzt haben. Aus diesem Grund sollte er durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der 61-Jährige verhielt sich weiterhin sehr aggressiv und konnte erst nach dem Eintreffen der Polizei zum Mitwirken überredet werden. Im Krankenhaus führte der 61-Jährige sein aggressives Verhalten fort und beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Ihm wurde ein mitgeführtes Messer abgenommen und Handschließen angelegt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 2,3 Promille. Nach der medizinischen Behandlung hatte sich der Beschuldigte wieder beruhigt und konnte an seiner Wohnanschrift abgeliefert werden. Ihm wurde außerdem ein Platzverweis für die Veranstaltung in Gutach erteilt. /ra

