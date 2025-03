POL-BI: Achtung: Wucher durch vermeintliche Messerschleifer

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am Donnerstagnachmittag, 13.03.2025, hat ein Dieb an der Haltestelle Beckhausstraße einem 24-jährigen Bielefelder seine Halskette zurückgegeben. Gegen 17:05 Uhr sprach ein Unbekannter den 24-Jährigen beim Verlassen der unterirdischen Haltestelle auf einer Treppe an. Während der Mann in einer ihm unverständlichen Sprache redete, legte er ihm einen Arm über die Schulter und riss ihm seine goldene Kette vom Hals. Obwohl sich der ...

