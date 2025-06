Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Mülltonnen in Brand geraten

Steinmauern (ots)

Fünf brennende Mülltonnen sorgten am Sonntagmittag gegen 12:15 Uhr dafür, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr Steinmauern und des Polizeireviers Rastatt in die Murgstraße ausrücken mussten. Brandursache sollen nach ersten Erkenntnissen nicht fachgerecht entsorgte Grillkohlereste durch einen 39-Jährigen in einer Restmülltonne sein. Neben den fünf Mülltonnen breitete sich das Feuer auf eine Tür und die Fassade eines Hauses aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Gegen den 39-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

/af

