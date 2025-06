Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Unfall sorgt für stundenlange Sperrung

Appenweier, A5 (ots)

Möglicherweise war ein geplatzter Reifen die Ursache, dass ein 61-Jähriger mit seinem Aston Martin verunfallte. Er war am Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr auf der A5 in südliche Fahrtrichtung unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, die Leitplanke und Betonwand touchierte und schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Fahrzeuglenker und seine 27-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beamte der Autobahnpolizei Bühl haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Südfahrbahn zwischen Achern und Appenweier war zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn bis circa 10:00 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

