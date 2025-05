Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf dem Wieksweg - Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Freitagabend (02.05., 18.00 Uhr) kam es an der Kreuzung Wieksweg/ An der Lehmkuhle/ Twiehüserweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit seinem Motorrad den Wieksweg stadtauswärts und beabsichtigte die Kreuzung An der Lehmkuhle in Richtung St. Vit zu passieren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 86-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Mercedes die Straße An der Lehmkuhle und beabsichtigte den Wieksweg in Richtung Twiehüserweg zu queren. Die Mercedes-Fahrerin hielt zunächst an der Kreuzung verkehrsbedingt kurz an. Als sie wieder anfuhr, kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer.

Der 56-Jährige wurde nach einer ersten Behandlung durch den eingesetzten Rettungsdienst an der Unfallstelle, mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum geflogen.

Der gesamte Kreuzungsbereich war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei rund 18 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell