POL-OG: Offenburg - Kleine Ursache, große Wirkung

Offenburg (ots)

Ein Großeinsatz der Feuerwehr inklusive Notarzt und Rettungswagen sowie ein Sachschaden von 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 13 Uhr der Fahrer eines Linienbusses in der Hauptstraße verkehrsbedingt gehalten, als sich aus bislang ungeklärter Ursache der Motor ausgeschaltet haben soll. Daraufhin wollte der Fahrer die Batterien von außerhalb des Mercedes neu starten. Beim Verlassen der Fahrerkabine soll sich der eingelegte Gang gelöst haben und in der Folge rollte der Bus auf einen dahinterstehenden Seat. Aufgrund der Kollision setzte der Pkw einen automatischen Notruf ab. Da der 37-jährige Seat-Fahrer das Fahrzeug verlassen hatte, erhielt die Zentrale keine Rückantwort und Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg sowie Notarzt und Rettungswagen rückten aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

