POL-PDPS: Schlägerei in Pirmasenser Diskothek

Pirmasens (ots)

Am Tag der Deutschen Einheit, den 03.10.2024, kam es gegen 02:21 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen sechs Besucherinnen einer Diskothek in der Pestalozzistraße. Die 18-jährige Geschädigte gab gegenüber den Einsatzkräften der Polizei an, dass sie von einer 17-jährigen Jugendlichen und vier weiteren Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren angegriffen wurde. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Laut ersten Aussagen haben die Frauen auf die Geschädigte gemeinschaftlich eingeschlagen und getreten. Gegen die Tatverdächtigen, welche in der Nacht nicht mehr angetroffen werden konnten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PIPS

