Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Mit Gleitschirm in Baumkrone gelandet

Gernsbach (ots)

Der Flug mit einem Gleitschirm am Sonntagnachmittag endete für einen 56-Jährigen in einer Baumkrone. Gegen 14:40 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei zu der Örtlichkeit gerufen. Der Pilot blieb glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte von der Spezialeinheit Höhenrettung Mittelbaden sicher gerettet werden. Hintergrund der Landung war nach ersten Erkenntnissen offenbar ein technischer Defekt. In Folge öffnete sich der Notlandeschirm was zu einer unkontrollierten Landung im Waldgebiet Staufenberg führte.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell