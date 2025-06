Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ausnahmezustand

Lahr (ots)

Am Sonntagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr hat ein aggressiver und alkoholisierter Mann mehrfach den Notruf gewählt und die Beamten beleidigt. Der 32-Jährige wurde auf das Polizeirevier Lahr gebeten, wo er ungehalten auftrat und nach Aufforderung nur widerwillig die Dienststelle verließ. Im weiteren Verlauf setzte sich der Störenfried auf die Treppe der Dienststelle in der Friedrichstraße, wählte erneut mehrfach den Notruf und drohte mit Straftaten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der sich offenbaren in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Im Anschluss wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

/ph

