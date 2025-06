Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Iffezheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr kam einer Polizeistreife ein Motorrad auf der L78A ohne lichttechnischen Einrichtungen und Kennzeichen entgegen. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete dieser mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Iffezheim. Auch der Anhalte Aufforderung mittels Lautsprecherdurchsage kam der 20-Jährige nicht nach. Die Verfolgungsfahrt endete in der Inselstraße. Dort konnte er von den Beamten festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt und das Motorrad nicht angemeldet und nicht versichert ist. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. /ra

