Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kleidung aus Altkleidercontainer gestohlen

Reilingen (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:10 Uhr entwendete eine Gruppe von sechs Personen mehrere Säcke gespendeter Klamotten aus einem Altkleidercontainer in der Haydnallee. Eine Zeugin beobachtete die Personen dabei, wie einige von ihnen durch den Einwurf in den Container kletterten und hieraus ausgewählte Kleidungsstücke an deren Komplizen übergaben. Bei Ankunft der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Taschen gefüllt mit Kleidungsstücken zum Abtransport bereit. Ein Täter befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Kleidercontainer. Die zwei Frauen und vier Männer hatten keine Ausweispapiere bei sich, weshalb sie zu deren Unterkunft begleitet wurden, um die Identitäten festzustellen. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, durften sie wieder gehen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

