POL-MA: Heidelberg: Mülleimer in Brand gesteckt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 40-jähriger Autofahrer am Samstagabend und anschließend in der Mannheimer Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war kurz nach 8 Uhr mit seinem Cupra in der Straße zwischen L 4 und M 4a in Richtung Kaiserring unterwegs. An der Kreuzung L 6/M 4a bog er nach rechts in Richtung Bismarckstraße ab. Dabei ...

