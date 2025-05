POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber zur Personensuche im Einsatz - PM Nr. 3

Mannheim (ots) - Weil er sein Fahrzeug zu stark beschleunigte, verursachte ein 19-jähriger BMW-Fahrer am Samstagvormittag in der Mannheimer Innenstadt einen Verkehrsunfall. Der junge Mann war kurz nach 11 Uhr mit einem BMW in der Straße zwischen C 1 und D 1 in Richtung Wasserturm unterwegs. An der Ampel in Höhe des Paradeplatzes bog er bei Grünlicht nach rechts in die Kurpfalzstraße in Fahrtrichtung Schloss ab. Beim ...

mehr