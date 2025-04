POL-BN: Terminhinweis: Polizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Meckenheim

Bonn/Alfter (ots) - Noch unbekannte Täter versuchten am Freitagabend (11.04.2025) in ein Einfamilienhaus in der Jakob-Reuter-Straße in Alfter einzubrechen. Zur Tatzeit, gegen 21:30 Uhr, machten sich die Unbekannten an einem Fenster des Hauses zu schaffen. Die Täter versuchten zunächst, das Fenster aufzuhebeln und schlugen dann die Scheibe ein. Durch das ...

