POL-OG: Lahr - Schwerverletzte Fußgängerin

Lahr (ots)

Am Montagmittag kam es in der Tiergartenstraße zu einer Kollision zwischen einer 87 Jahre alten Fußgängerin und einem 18-jährigen Motorradfahrer, wodurch die Seniorin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau gegen 12:40 Uhr die Fahrbahn betreten und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Straße überquert haben. Ein herannahender KTM-Lenker konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasste die 87-Jährige. Die schwer verletzte Fußgängerin wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

