POL-SI: "Danke für Ihr vorbildliches und aufmerksames Handeln": Landrat Andreas Müller zeichnet 13 Menschen für ihre Zivilcourage aus - #polsiwi

Siegen / Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

"Wenn Sie nicht gewesen wären und keinen Mut bewiesen hätten, dann wären wir heute Abend nicht hier", fasste der Leiter der Kreispolizeibehörde, Landrat Andreas Müller, passend zusammen. In Kooperation mit der AOK Nordwest und dem FC Eiserfeld hat die Polizei Siegen-Wittgenstein am Montagabend (14.10.2024) im Siegener Lyz 13 Menschen für ihre Zivilcourage ausgezeichnet. Landrat Andreas Müller: "Es ist gut und richtig, dass wir seit vielen Jahren diese Möglichkeit haben, um vorbildliche Menschen zu ehren. Denn Zivilcourage ist keine Selbstverständlichkeit"

Neun Fälle sind in der rund zweistündigen Veranstaltung vorgestellt worden. Unter anderem haben vier Kinder einer Spaziergängerin in Beienbach das Leben gerettet, nachdem diese zuvor auf Glatteis gestürzt war und abseits der Straße lag. Die jungen Vorbilder verständigten den Rettungsdienst und blieben bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei der Frau. In einem weiteren Fall bewahrte eine aufmerksame Frau einen Senior vor größerem Schaden im Rahmen einer Betrugsmasche. Ihr war aufgefallen, dass der Mann mehrfach Gutscheinkarten in vierstelliger Höhe kaufte. In Bad Berleburg bewahrte ein aufmerksamer Bürger ein damals zehnjähriges Kind vor dem Ertrinken. Der Mann hatte den Jungen im Fluss Odeborn treiben sehen. Er konnte das Kind aus dem Wasser ziehen und an die Rettungskräfte übergeben. Die Darstellung der einzelnen Sachverhalte übernahmen Susanne Otto, Sonja Siebel und Bahman Pournazari aus dem Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde. Moderiert wurde die Veranstaltung von Polizei-Pressesprecher Stefan Pusch. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch musikalische Darbietungen der Band "All Inclusive".

