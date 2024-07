POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Lippe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (25.07.2024) wurde zwischen 17:40 Uhr und 18:30 Uhr in Billinghausen ein Quad (Kawasaki, Typ: "KSV700", LIP - DX247) entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug an einem Waldweg oberhalb der Billinghauser Straße abgestellt. Nach kurzer Abwesenheit fehlte das Quad. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter das Quad im Leerlauf den Hang in Richtung Billinghausen hinunter ...

