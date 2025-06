Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Meißenheim (ots)

Am Montagabend ist ein alkoholisierter Motorradfahrer ohne notwendige Fahrerlaubnis zum Sturz gekommen und hat sich dabei verletzt. Der 46-Jährige befuhr hierbei kurz vor 18 Uhr die Kürzeller Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Dort verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Honda, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Dabei verletzte er sich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der Honda-Fahrer war nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

/ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell