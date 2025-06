Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Scheunenbrand

Rheinmünster, Greffern (ots)

Der Brand einer Scheune in der Mittelstraße rief in der Nacht von Montag auf Dienstag Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Polizeireviers Bühl auf den Plan. Bereits beim Eintreffen der ersten Helfer kurz nach 1 Uhr stand die gesamte Scheune in Vollbrand. Angrenzende Gebäude wurden durch die Flammen teilweise beschädigt, ein vollständiges Übergreifen konnte durch die Löscharbeiten der Einsatzkräfte der Feuerwehr jedoch verhindert werden. Ein 47-jähriger Anwohner zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Lichtenau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell