Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet zwei gesuchte Reisende - Einer wird der JVA überstellt

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Doha/Katar wurde am gestrigen Dienstagmorgen (13.05.2025) ein katarischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte im Juli 2024 einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen den im April 2024 Verurteilten erlassen. Da dieser flüchtig war, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Doch der in Katar lebende Mann konnte seine Reise fortsetzen, da er die Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 15 Tagen abwenden konnte.

Anderthalb Stunden später stellten die Bundespolizeibeamten einen ukrainischen Staatsangehörigen fest, der beabsichtigte, nach Jerewan/Armenien zu fliegen. Die Ausreisekontrolle ergab, dass der 66-Jährige gleich dreifach von der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Diebstahls per Haftbefehl gesucht wurde. Demnach wurde er zu insgesamt sieben Monaten Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe in Höhe von 3.440 Euro, ersatzweise 86 Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde der in Belgien lebende Mann den Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell