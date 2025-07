BPOL NRW: Gemeinsame Pressemitteilung: Bundespolizei, PP-Aachen, ZFA Essen + Städteregion Aachen - Verdacht der Hehlerei - Wert sichergestellter Gegenstände über 80.000,- Euro....

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Aachen - Essen

Verdacht der Hehlerei mit vermutlich gestohlenen Artikeln im Wert von über 80.000,- Euro, Hinweise auf Geldwäsche und Sicherstellung von Hundewelpen

Die Bundespolizei hat am letzten Samstagmorgen (12.07.25) in einer Kontrollstelle am Rastplatz Königsberg, an der Bundesautobahn 44, einen Van mit 10 rumänischen Staatsangehörigen angehalten. Sie waren zuvor über die BAB 44 von Belgien nach Deutschland eingereist.

Im Fahrzeug konnte bei einer näheren Inaugenscheinnahme mehrere Plastiktaschen und Kartons mit Kosmetikprodukten, Elektroartikeln, technisches Zubehör und Zahnhygieneprodukte im Wert von über 80.000,- Euro festgestellt werden.

Auch im weiteren Verlauf der Durchsuchung des Fahrerhauses konnten mehrere Geldbündel von über 17.000,- Euro sichergestellt werden.

Des Weiteren wurden noch ein erwachsener Hund und 2 Welpen aufgefunden, die sich nicht in tiergerechter Verfassung befanden. Auch verfügten die Eigentümer nicht über die für die Einfuhr benötigten Nachweise.

Nach Einschaltung des Veterinäramtes der Städteregion Aachen wurden die zwei Welpen und der Mischlingshund sichergestellt. Hier lagen Verstöße gegen das Tierschutz- und Tierseuchengesetz vor. Die Verstöße wurden zur Anzeige gebracht. Die Hunde wurden im Anschluss in eine sichere Obhut übergeben.

Bei den sichergestellten Gegenständen im Wert von über 80.000,- Euro und dem vorgefundenen Bargeld konnten keine Eigentumsnachweise beigebracht werden.

Da die genaue Herkunft des Geldes vor Ort nicht bestimmt werden konnte, wurde die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll beim Landeskriminalamt NRW eingeschaltet. Das Geld wurde im Rahmen eines Clearingverfahrens sichergestellt. Die Feststellung der genauen Herkunft des Geldes sind nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Die vermutliche Hehlerware, in Höhe von über 80.000,- Euro, wurde der Kriminalpolizei am Polizeipräsidium Aachen übergeben. Diese arbeitet mit Hochdruck in ihren Ermittlungen im In- und Ausland, um festzustellen, ob die Ware aus kriminellen Handlungen stammt. Ergebnisse diesbezüglich stehen zurzeit noch aus.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell