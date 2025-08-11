PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt/ Dossenbach: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L145 /K6349

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.08.2025, gegen 14 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L145/K6349 zwischen Dossenbach und Schopfheim bei dem ein 29-jähriger ums Leben kam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 29-jährige VW-Fahrer, nach bisherigen Erkenntnissen alleinbeteiligt, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Strecke zwischen Dossenbach und Schopfheim war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

