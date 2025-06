Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt zwischen Polizei und Motorrad, Zeugen oder Geschädigte gesucht!

Saarlouis (ots)

Am Montag, 23.6 Juni, kam es gegen 19:50 Uhr in Saarlouis zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem Motorrad. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Bahnhofsallee in Richtung Fraulautern. Letztlich konnte der Fahrzeugführer an einer weiteren Flucht gehindert werden. Im Rahmen dieser Verfolgungsfahrt überholte das Motorrad mehrfach an unübersichtlichen Stellen und fuhr in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge scharf bremsen oder sogar ausweichen mussten um eine Kollision mit dem Motorrad zu vermeiden. Zeugen oder Geschädigte dieser Verfolgungsfahrt werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis, Tel. 06831- 9010, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

